Servizi digitali della Provincia in tilt: è stato un problema elettrico

Un problema all’impianto elettrico all’origine della non raggiungibilità di parte dei servizi digitali Trentino Digitale è impegnata da diversi mesi nella dimissione del Data Center di Via Gilli, e quindi nella migrazione dei servizi digitali ivi ospitati, verso i suoi due Data Center classificati da AgID nel “Gruppo A”, ovvero quelli di Via Pedrotti e Via Innsbruck, con tutte le caratteristiche di affidabilità e sicurezza che implementano il modello di cloud ibrido.

Nel pomeriggio sono circolate voci anche di un possibile attacco hacker ai sistemi informatici della provincia, ma invece alla fine è stato un problema elettrico a causare una serie di disservizi per alcune ore.

La migrazione e la dismissione del Data Center di Via Gilli, prevista per la fine del 2021, è stata rallentata in questi mesi dalla crisi mondiale dei semiconduttori e quindi dai tempi di consegna dei nuovi sistemi, già acquisiti da Trentino Digitale.

Questa mattina, verso le ore 12.00, diversi servizi digitali, ospitati nel Data Center di Via Gilli e non ancora migrati nei due data center e nel cloud ibrido di Trentino Digitale, sono risultati non raggiungibili per circa 3 ore e mezzo.

Infatti a partire dalle 15.30 i servizi sono stati ripristinati gradualmente. Non si è trattato di disservizi generalizzati, ma di diversi servizi non raggiungibili principalmente nell’ambito dell’istruzione e dei servizi della PAT. Anche il sito web della provincia è rimasto oscurato per numerose ore.

Minore è stato l’impatto sui servizi APSS per i quali è in fase avanzata la migrazione al cloud ibrido di Trentino Digitale. Anche se i servizi TreC sono rimasti off line per delle ore. L’origine dell’evento è un problema sull’impianto elettrico che ha portato allo spegnimento, anche in via precauzionale, dei servizi.

