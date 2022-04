“Sbam! Stagione Adolescenza”: Palazzo Assessorile a Cles ospita una mostra dedicata al fumetto

Sarà inaugurata venerdì alle 18 la nuova mostra “Sbam! Stagione Adolescenza”, che vedrà “ospitati” a Palazzo Assessorile a Cles ben 46 tra fumettiste e fumettisti italiani fino al 19 giugno.

«Sbam! racconta l’adolescenza nel fumetto contemporaneo. È una mostra molto grande: a Palazzo assessorile ci sono 46 fumettisti e fumettiste italiani col coinvolgimento di 15 case editrici per oltre 460 opere a parete. Un’esposizione che restituisce al paese, e in particolare a un pubblico giovane, una fotografia piuttosto realistica di chi fa fumetto in Italia negli ultimi 20 anni. La mostra si conclude con un evento di finissage sabato 18 giugno: il fumettista Zerocalcare si esibirà sul palco disegnando dal vivo, mentre il musicista che ha curato per lui le musiche di “Strappare lungo i bordi”, uscita lo scorso inverno per Netfilix, suonerà in un grande concerto». Queste le parole della curatrice della mostra, Paola Parenti. (clicca qui per vedere la sua intervista)

Il sindaco di Cles Ruggero Mucchi spiega: «Apriamo di nuovo Palazzo Assessorile dopo la mostra su Depero che ci ha dato grandi soddisfazioni: cambiando completamente tema, andiamo a lavorare sul fumetto contemporaneo, quello che oggi leggono i nostri giovanissimi e i nostri adolescenti ed è proprio a loro che è rivolta questa mostra. L’opportunità che vorremmo dare a loro dopo questi due anni di lockdown, durante i quali sono stati costretti dietro a un monitor, è quella di poter uscire, di venire a palazzo a vedere i loro fumetti, le loro storie, i loro personaggi preferiti, così che anche noi adulti possiamo confrontarci con quello che loro leggono, che magari non conosciamo. Paola Parenti ci ha aiutato in un grande evento in cui tanti sono gli espositori. Ci dà grande soddisfazione una mostra così originale». (clicca qui per vedere la sua intervista)

Pubblicità Pubblicità

A sostenere la mostra, oltre al Comune, ci sono la Cassa Rurale Val di Non – intervenuta alla presentazione con Antonio Pilati – che ha sottolineato l’assoluto interesse dell’iniziativa: «Tematica molto azzeccata e stimolante»; il Bim Adige, la Regione, la Provincia e la ditta Franco Zadra.

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica con orario 10-12 e 15-18 (apertura straordinaria lunedì 25 aprile.)

La mostra ha l’intento di contestualizzare il mondo dei graphic novel all’interno del panorama della cultura visiva contemporanea tessendo relazioni e rintracciando analogie e differenze utili a una comprensione meno superficiale del medium, di curiosità e interesse per un pubblico piuttosto ampio di adulti, giovani adulti e in particolare modo si rivolge al pubblico adolescente trentino, portando sul territorio provinciale una vasta selezione di tavole originali e riproduzioni di chi lavora in digitale dei più noti fumettisti italiani contemporanei.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità

“Sbam! Stagione Adolescenza” è una mostra collettiva sull’adolescenza nei fumetti in Italia, e fumetti per adolescenti. L’esposizione SBAM! sarà accompagnata dalla produzione di due graphic novel originali inedite ideate e realizzate a Cles dagli autori Marta Baroni ed Edoardo Massa insieme alle ragazze e ai ragazzi che parteciperanno ai laboratori dedicati e molte saranno le iniziative collaterali, presentazioni di libri, concerti musicali e incontri didattici.

Con questa mostra si intende avvicinare il comics, o fumetto, popolare genere letterario e artistico, alle scuole e nei progetti rivolti agli adolescenti del territorio per coinvolgere i giovani lettori sia come ‘consumatori’ di storie create da altri, sia come ‘produttori’ di proprie.

La galleria Batibōi, a Cles di fronte a Palazzo Assessorile, nel contesto di questa grande collettiva dedica una personale a Juta, nome d’arte di Simone Rastelli, fumettista, grafico e illustratore, miglior esordio con romanzo a fumetti degli ultimi anni con il libro “Bambino paura”, graphic novel di debutto per la collana Rizzoli Lizard.

La mostra conta oltre quaranta fumettisti italiani, fra i quali: Gipi, Manuele Fior, Davide Toffolo, Francesco Cattani, Davide Reviati, Alessandro Baronciani, Cristina Portolano, LRNZ, Maicol & Mirco, Giulia Sagramola, Sarah Mazzetti, Rita Petruccioli, Silvia Rocchi, Alice Milani, Lorenzo Ghetti, Eleonora Antonioni, Sara Garagnani, Percy Bertolini, Bianca Bagnarelli, Alice Socal, Antonio Sualzo e con la straordinaria partecipazione di Zerocalcare, che ha allargato la sua notorietà al grande pubblico in questa recente stagione invernale (2021) con la serie animata italiana “Strappare lungo i bordi” da lui scritta e diretta per la piattaforma di streaming Netflix.

Il finissage (l’evento conclusivo) per previsto per sabato 18 giugno, con evento pubblico a ingresso libero nella piazza del paese di Cles,: il musicista Giancane in concerto ospita sul palco Zercalcare per uno spettacolo di live drawing. Nel pomeriggio Zerocalcare firmerà le copie dei suoi libri nel contesto della mostra SBAM!

Nel contesto della mostra SBAM! Stagione Adolescenza, si terranno alcuni incontri della seconda edizione di “Lettori In Fiore”, festival di letteratura per bambinə e ragazzə interamente progettato e voluto da un gruppo di insegnanti di italiano della Val di Non, appassionati, accomunati dalla sperimentazione di un approccio didattico innovativo, il WRW.

Il Festival si tiene nelle giornate del 6-7-8 maggio 2022, i fumettisti Antonio Sualzo con l’autrice Silvia Vecchini e Claudia Petrazzi con l’autore Andrea Fontana, in mostra a SBAM! con le tavole originali dei loro fumetti per Il Castoro Edizioni saranno presenti al Festival Lettori in Fiore nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 maggio.