Predaia: compost gratuito per i residenti

Arriva il compost gratuito per i residenti nel Comune di Predaia.

Grazie alla collaborazione con la Comunità della Val di Non e Bioenergia Trentino Srl, anche quest’anno il Comune noneso ha messo a disposizione dei propri cittadini alcuni camion di compost prodotto dal rifiuto umido conferito all’impianto di bio-compostaggio di Cadino (Faedo).

Si tratta di un materiale di prima qualità ed è il risultato tangibile dell’impegno dei cittadini nella raccolta differenziata.

Pubblicità Pubblicità

Gli interessati posso ritirare, fino ad esaurimento, piccoli quantitativi da utilizzare solamente per un uso domestico e limitato ad aiuole, orti o giardini privati.

Il compost è disponibile nella frazione di Coredo (per i residenti a Smarano, Tavon e Coredo), al Cantiere Comunale in via Borgo Nuovo, nella frazione di Segno (per i residenti nelle frazioni dell’ex Comune di Taio), nel piazzale “Bacino” in via alle Braide, di fronte al magazzino Cocea, nella frazione di Priò (per i residenti a Priò, Vervò e Tres), nel piazzale “Ent a La Val”.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità