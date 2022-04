Pergine Valsugana: arrestato per furto aggravato un 41enne serbo

Ieri pomeriggio, a Pergine Valsugana, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti su segnalazione di alcuni dipendenti di un supermercato, che si erano insospettiti dal girovagare circospetto di un “cliente” tra gli scaffali dell’esercizio. I militari, subito dopo, hanno rintracciato il soggetto, un 41enne serbo, nel parcheggio del supermercato, trovandolo in possesso di merce non pagata, in particolare prodotti per la cura della persona, per un ammontare superiore ai 300 euro.

I Carabinieri hanno ritenuto opportuno estendere la perquisizione anche al veicolo del taccheggiatore rinvenendovi altri prodotti analoghi, dal valore complessivo di circa 500 euro, che da accertamenti successivi sono risultati essere stati rubati, qualche ora prima, all’interno di un esercizio commerciale di Civezzano.

Lo straniero è stato pertanto arrestato. I Carabinieri invitano i cittadini a segnalare sempre al 112 situazioni e persone sospette, al fine di concorrere alla prevenzione dei reati.

