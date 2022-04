Non ce l’ha fatta la 24enne Donika Nikollbibaj residente in Trentino: aveva fatto un incidente nel trevigiano

Non ce l’ha fatta Donika Nikollbibaj, la ragazza che la mattina di sabato scorso in Veneto era rimasta vittima di un incidente stradale sulla strada Castellana, a Padernello in provincia di Treviso.

La ragazza era originaria del Kosovo ma viveva in Trentino da molti anni. Era residente a San Michele all’Adige. Per ben quattro giorni ha lottato contro la morte fino a quando, durante la giornata di martedì, è deceduta.

Sabato, verso le 6:30 del mattino, la 24enne si era messa al volante assieme alla sorella Monika, di 23 anni per raggiungere l’aeroporto e poi arrivare in Kosovo dai genitori.

Poi c’è stato l’urto frontale con un camion guidato da un 35enne veneziano. Non è ancora ben chiara l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Sono infatti al lavoro gli agenti della polizia per ricostruire la vicenda.

La Procura sta indagando per omicidio stradale. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi e hanno intubato sul posto Donika che è poi entrata in codice rosso all’ospedale Ca’ del Foncello a Treviso.

Al suo fianco c’è stata tutta la sua famiglia, subito rientrata dal paese d’origine. Non sono servite a nulla le preghiere e le speranze dei tre fratelli e dei genitori.

Donika era conosciuta per la sua generosità e per il suo altruismo. L’ultimo gesto d’amore verso il prossimo è stato quello donare i propri organi a chi ne ha bisogno. La famiglia ha infatti concesso l’espianto di organi.

La 24enne studiava all’Università di Verona. Stava portando a compimento degli studi post-laurea facendo un master. Intanto però lavorava da Mediworld a Trento. In questo modo riusciva a mantenersi.

In macchina con Donika, sul sedile del passeggero, c’era anche la sorella Monika di 23 anni. La ragazza è fortunatamente riuscita a sopravvivere e sembra stare molto meglio.

Si è svegliata ed alcuni giorni fa ha fatto un post spezzacuore sulla sorella che era benvoluta da tutti.

Sul post scriveva: “Dovevamo crescere insieme… Ti prometto che mi prenderò cura di mamma, papà, Veronika e Arianit come facevi tu. E ogni mio respiro sarà per te. Tu sei la vita chee siamo, Dona”.

La 24enne mancherà a tutti i suoi conoscenti e in particolare alla sua famiglia alla quale era particolarmente legata. Era amata da tutti per il suo cuore, la sua gentilezza e l’altruismo. La comunità di San Michele all’Adige piange Donika Nikollbibaj e la sua bellezza interiore.