Levico Terme: ritrovato il profugo ucraino disperso nel bosco per tutta la notte

Dopo un’intera notte di ricerche è stato ritrovato il profugo ucraino che si era allontanato dalla struttura di accoglienza.

Ha passato tutta la notte nei boschi di Levico Terme ma le sue condizioni sono buone. Era solo infreddolito, niente di grave.

L’ucraino era uscito dalla struttura in Via Donini dopo cena e non era più tornato. Verso le 10 di sera è scattato l’allarme e si sono attivati i servizi di soccorso.

Sul luogo c’erano la Croce Rossa, i vigili del fuoco di Levico, e i carabinieri di Roncegno.

A trovarlo è stato un pompiere di Levico che stava passando da Cirè per andare al lavoro. L’uomo è stato riportato nella struttura di accoglienza e gli sono stati dati ristoro e assistenza sanitaria.

