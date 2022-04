Istat, rapporto Bes: aumentano i divari e arretra il benessere di donne e giovani

L’Istat presenta la nona edizione del rapporto Bes, l’indagine statistica sull’evoluzione del Benessere equo e sostenibile nel nostro Paese. Crisi occupazionale ed emergenza sanitaria, sono i due i fattori principali che hanno condizionato profondamente il benessere degli individui negli ultimi due anni.

Il rapporto racconta il quadro complessivo e le differenze tra i vari territori e gruppi di popolazione, in cui è articolato il benessere, analizzando il 2020 come anno della pandemia e il 2021, come quello della ripresa economica. I dati raccontano, come la pandemia si sia sostanzialmente tradotta in arretramenti del benessere della popolazione femminile, degli adolescenti ed i bambini che hanno pagato il prezzo più alto.

Le condizioni di benessere psicologico degli adolescenti sono peggiorate e pare essersi anche aggravato il livello di disoccupazione dei giovani tra gli under 29, con i Neet che rappresentano il 23% del totale, un record a livello europeo. Un Altro fattore di criticità registrato, è l’abbandono scolastico che è salito al 12,7% insieme alla riduzione dei laureati.

Pubblicità Pubblicità

In generale, aumentano soprattutto le diseguaglianze tra la popolazione. L’anno scorso, pur in uno scenario economico cambiato, la povertà assoluta si è mantenuta stabile, toccando più di 5 milioni e 500mila individui. Rapportando questo dato ai territori italiani, Il Nord recupera leggermente il forte incremento nella povertà assoluta registrato nel primo anno di pandemia, nel Mezzogiorno, invece, le persone povere sono in crescita di quasi 196mila unità.

Insomma, una crescita senza equità. Una famiglia su tre ha visto peggiorare la situazione economica e aumentano anche i dati sulle famiglie che arrivano con difficoltà a fine mese. Oltre all’invecchiamento della popolazione, a preoccupare sono le condizioni di donne, giovani, la precarizzazione del lavoro e l’aumento delle diseguaglianze territoriali.

Pubblicità Pubblicità