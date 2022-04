Il pilota Leclerc viene in Italia e gli rubano un orologio da 2 milioni di euro

Decine e decine di tifosi della Ferrari si sono accalcati attorno a Leclerc chiedendogli una foto. Poi lo scippo e l’orologio è sparito.

In questo modo il pilota di Formula Uno Charles Leclerc è stato derubato lunedì sera verso le 22.30 a Viareggio in Via Salvatori in Darsena.

Dei finti fan hanno circondato l’uomo per un selfie e con delle mosse precisissime compiute evidentemente da mani esperte, hanno defraudato il pilota dal suo gioiello di 2 milioni di dollari.

Dopo aver slacciato il cinturino, i ladri se la sono data a gambe. I carabinieri di Viareggio stanno indagando riguardo alla questione e tentando di scoprire l’identità dei malviventi attraverso alcune testimonianze e i filmati di telecamere.

I ladri si sono avvalsi della scarsa luminosità della zona della città. Il furto infatti è stato compiuto grazie alla scarsa luce dei lampioni. L’intera vicenda ha sollevato alcune polemiche anche riguardo alla sicurezza.

In molti hanno speso delle parole sulla vicenda alcuni biasimando il comportamento dei ladri e altri quello del pilota il quale, secondo molti, non avrebbe dovuto girare con “Richard Mille” da 2 milioni di dollari al polso.

