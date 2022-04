Epatiti acute nei bambini, ignote le cause: cresce l’allarme in Europa e in Italia

Dopo i casi segnalati in Spagna, Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Usa, anche l’Italia alza i livelli di controllo. Sembra allargarsi l’allarme per i casi di epatiti acute, di origine sconosciuta che colpirebbero i bambini sotto i 10 anni, in alcuni casi anche in forma piuttosto grave.

Ad aggiornare sulla situazione è il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie che lancia l’appello di segnalare e condividere quante più informazioni possibili. L’aumento dei casi tra i bambini, di infiammazione grave e acuta del fegato, di origine sconosciuta, è stata segnalata la prima volta in Scozia, il 5 aprile.

Nonostante manchi un conteggio ufficiale, in poco più di due mesi, l’allarme si è allargato in altri Paesi anche fuori dall’Europa, contando circa un centinaio di bambini.

Al momento, l’origine e la causa rimangono sconosciute, ma tra le ipotesi più probabili, il legame ad epatite virali note, ma anche una possibile relazione con il Covid ed altre infezioni virali.

Nel frattempo, in Italia cresce l’allarme, dove la scorsa settimana, una circolare della Direzione Salute, ha elevato il livello di attenzione, fornendo a tutte le strutture della rete l’algoritmo diagnostico raccomandato nel Regno Unito e chiedendo di segnalare i casi di bambini che presentano epatite acuta. Per ora, i sintomi più comuni registrati sono l’ingiallimento della pelle, dolore nella parte alta destra dell’addome, vomito e nausea.

