Due rom provano a derubare una 90enne: lei li mette in fuga a morsi

Due malviventi hanno tentato di entrare nell’appartamento di una 90enne per derubarla ma l’anziana non si è affatto fatta intimorire.

La donna è infatti riuscita a mettere in fuga due rom che l’avevano aggredita mordendoli con forza. E’ avvenuto a Roma, in zona piazza Bologna.

I due erano entrati in casa forzando la finestra. L’anziana, avendoli visti, ha cominciato ad urlare ma è stata bloccata a terra ed immobilizzata sul pavimento.

Pubblicità Pubblicità

Nonostante queste violenze la 90enne è riuscita a reagire e a mettere in fuga senza refurtiva i due malviventi mordendoli alle mani.

I vicini di casa della donna si sono accorti della violenza in corso. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti della polizia e la scientifica. Uno dei due rapinatori è stato identificato come un 16enne che vive in un campo nomadi.

Fortunatamente l’anziana non ha avuto alcuna ripercussione per quanto riguarda la salute. Ha avuto solamente alcuni lividi.

Pubblicità Pubblicità