Degrado a parco della Predara, in difficoltà anche le attività: “Troviamo una soluzione subito”

Si sta intensificando sempre di più la situazione di degrado al parco della Predara. I gruppi di spacciatori sono sempre di più, le risse all’ordine del giorno e la musica delle casse disturba continuamente i passanti e i turisti. Giorno e notte.

I presidi della polizia in piazza della Portela non hanno in alcun modo eliminato lo spaccio, lo hanno solo spostato in altri posti. Ma questo era prevedibile.

Parco della Predara è uno di questi. A testimoniarlo è anche un recente caso di cronaca. Solo nove giorni fa un 24enne era stato trovato a spacciare della droga ad alcune minorenni.

Parte degli spacciatori, dei compratori e quindi del degrado si è dunque spostata fino in San Martino. A subire i danni di questa situazione sono, oltre ai residenti esasperati, anche le attività commerciali del posto.

Una di queste è l’”Hi Hotel” di cui Marco Guadagnini (foto) e Alessio Agostini sono rispettivamente amministratore e socio. L’albergo è stato ristrutturato da un paio d’anni a fronte di grossi investimenti e con la nuova gestione i risultati sono cominciati ad arrivare quasi subito.

«Il degrado che in questo ultimo periodo sta caratterizzando la zona non sta affatto aiutando: Siamo esasperati» – spiegano i due senza mezze parole.

Invece che dedicarci con impegno alla nostra attività sprechiamo la maggior parte del nostro tempo a chiamare le forze dell’ordine per segnalare le attività illecite che avvengono qui sotto – aggiungono Guadagnini e Agostini – Abbiamo investito in questa attività un sacco di soldi e con una presenza media tra i 120 e i 150 ospiti al giorno crediamo di poter dare un discreto apporto anche all’immagine turistica della città.

Purtroppo però la cattiva frequentazione del parco ci sta mettendo in grossa difficoltà e anche le recensioni sulla struttura, che sarebbero ottime, stanno peggiorando proprio per colpa dell’ambiente esterno. Il parco è frequantato dagli spacciatori a tutte le ore che sotto gli occhi di tutti vendono la roba a ragazzini spesso minorenni. E dalle stanze dell’hotel non è certo un bel vedere»

L’albergo di 60 stanze, nell’ultimo periodo è diventato uno dei punti di riferimento turistici più ambiti del capoluogo trentino.

La vista dalle camere, tutte munite di vasca a idromassaggio, è mozzafiato. Il diretto ingresso alla città, con la Torre d’Augusto sulla sinistra non può che infondere bellezza negli occhi del turista.

A turbare la visione sono però le panchine piene di spacciatori con la musica a tutto volume e che cercano di importunare la maggior parte dei passanti.

Soprattutto alla sera il problema si intensifica. A quel punto la situazione diventa, se non pericolosa, almeno paurosa. Lo stesso problema sta influendo sull’annesso centro benessere dell’albergo e sul ristorante e il parcheggio.

Per queste ragioni Guadagnini e Agostini si sono rivolti all’avvocato Andrea Merler il quale ha cominciato ad attivarsi anche a livello politico. Ha fatto persino sapere di aver informato sulla situazione il governatore Maurizio Fugatti.

E’ stato inoltre inviato alla Questura un esposto dettagliato nel quale si richiedeva che il tema venisse affrontato nel Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Anche il sindaco Franco Ianeselli ha ascoltato le ragioni dei due imprenditori. Dove aver bussato a tante porte, che per ora sembrano rimanere ancora chiuse, i due imprenditori si sono attivati facendo una proposta.

Guadagnini e Agostini hanno chiesto che venisse portato avanti un progetto per integrare nel parco delle attività ludiche e sportive. I due sono disposti anche ad investire dei soldi di tasca loro.

In questo modo, con l’aiuto del comitato di quartiere si potrebbe, come è stato detto dai due: “Creare un presidio e una presenza continua potrebbe disturbare le attività degli spacciatori e dare valore aggiunto alla zona”.

Il punto fondamentale è quello di agire immediatamente per evitare di rimanere bloccati e che la situazione degradi ulteriormente.