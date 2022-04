Circonvallazione ferroviaria: no alla decisioni calate dall’alto

Egregio Direttore,

tolta la definizione di PNRR che per noi significa una nuova ferrovia già soggetta a molte discussioni, per questa città ci vuole una scelta non un colossale progetto calato dall’alto. Faccio un breve riepilogo della situazione, ex SLOI, ex Galtarossa, ex Atesina, ex Ferriera, interramento dei passaggi a livello di Gardolo e Spini, Canova Bassa aspettiamo il PNRR 2 o forse dobbiamo dare la sveglia a tutto il consiglio Comunale. Trento Nord è il risultato di decenni di abbandono. Non serve Renzo Piano o una commissione a pagamento per vedere cosa sia.

Un eterogeneo ammasso di edifici di strade e un miscuglio di una zona commerciale industriale ormai trasferita ancora più a Nord tra case e capannoni. Il giardino in centro storico, ormai risalente ai primi anni 90 di cui essere fieri e una periferia abbandonata vecchia e poco servita.

Sì, una periferia da dismissione industriale, nulla di moderno, nulla di razionale e nulla in progetto per migliorare. La nuova Trento-Male in via Brennero? Un nuovo ostacolo sociale! Poi, può essere mai. Sindaco ed assessori guardate, scegliete cosa c’è da fare, oltre a quello che hanno deciso altri sopra di voi!

Franceschi Michele

