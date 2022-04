25 aprile, 77° anniversario della liberazione: ecco il programma

Il 25 aprile ricorre il 77° Anniversario della Liberazione, il Comune di Trento organizza come ogni anno la cerimonia istituzionale, alla quale è invitata la cittadinanza, che vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari e delle rappresentanze delle associazioni con i propri vessilli.

Nel pomeriggio presso il quartiere delle Albere si terrà la tradizionale festa a cura di Arci, Anpi, Universitario, Udu e di molte altre realtà, con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università di Trento, Opera universitaria.

Il programma prevede alle 9.15 presso la Chiesa di S. Francesco Saverio, in via Belenzani la celebrazione della S. Messa in ricordo dei Caduti, quindi alle ore 10 il corteo con deposizione corone alle lapidi di Palazzo Thun, al monumento ai caduti presso piazza Portela, all’ex IMI presso la Provincia, alle galleria Partigiani e in piazza M. Pasi, accompagnato dal Corpo musicale Città di Trento; quindi alle 11 presso il Salone di rappresentanza di Palazzo Geremia la cerimonia di commemorazione con gli interventi istituzionali e storici.

L’accesso al Salone di rappresentanza è consentito indossando la mascherina ffp2 e previo controllo del green pass rafforzato.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, presso il parco fratelli Michelin, nel quartiere delle Albere (in caso di pioggia, dalle 18.00 al Teatro Sanbapolis) si terrà la “Festa della Liberazione” con musica, teatro, attività sportive e associative, spazio bambini, momenti di riflessione, a cura di Arci, Anpi, Universitario, Udu e molte altre realtà, con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università di Trento, Opera universitaria.

