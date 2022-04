Video di Zelensky caricato e poi rimosso, i dubbi sullo stato di alterazione: era drogato?

Sono gravissime le accuse che vengono mosse nei confronti del Presiedente ucraino Zelensky. L’uomo, il giorno di Pasqua, aveva pubblicato un video di 32 secondi nel quale mandava un messaggio alla nazione.

Il video poche ore dopo la pubblicazione, era stato rimosso. Il motivo? Secondo coloro che l’avevano visto, Zelensky sarebbe stato drogato o preda dell’alcool. Il presidente aveva cominciato il filmato con:”Buonasera a tutti. Siamo al cinquantaduesimo giorno.

Cosa posso dire?– poi aveva continuato a parlare della guerra per passare da un tono funereo ad uno eccitato con uno sbalzo d’umore che ha fatto preoccupare- Saremo vittoriosi”.Così si conclude il discorso dell’ucraino.

Lo sbalzo d’umore nel video ed il modo di parlare del Presidente hanno fatto pensare che fosse drogato oppure ubriaco.

A confermare queste teorie sembrerebbe essere il fatto che il video sarebbe stato rimosso. Nonostante questo però, le autorità ucraine hanno spiegato che Zelensky era solamente stanco. Niente di più.

Per molti il dubbio sullo stato di alterazione è rimasto. Nei commenti social sono infatti cominciate a costruirsi decine di teorie sulle dipendenze del Presidente.

Alcuni hanno dichiarato di averlo visto con delle strisce sulla scrivania o con dei pacchetti sparsi qua e là.

Anche lo stesso Vladimiri Putin durante una conferenza aveva definito le autorità ucraine come “banda di neonazisti e drogati”. Per ora non sembrano però esserci delle effettive prove riguardo alle teorie circolate sulle condizioni di Zelensky.

New video from Zelensky in moment of exhausted and emotional late night reflection: “52 days. We work (shows speech), we love (family photo), we are thankful (gifted cockerel from destroyed borodyanka flat), we are proud (flag), we will be victorious” pic.twitter.com/kwvfMI6XXX

— Oliver Carroll (@olliecarroll) April 17, 2022