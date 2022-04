Uffici anagrafe Trento: ecco quando non serve l’appuntamento

Con l’alleggerirsi delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, alcuni uffici circoscrizionali, in via sperimentale, sono aperti al pubblico per una giornata alla settimana, senza necessità di fissare appuntamento, per alcune pratiche: rilascio certificazioni, autenticazione di firme e copie, passaggi di proprietà e scelta medico.

Dalle 8.00 alle 12.00 sono aperti con questa modalità: Povo e Ravina – Romagnano il lunedì; Argentario il martedì; Gardolo il mercoledì e Mattarello e Villazzano il giovedì. A cui si aggiunge l’ufficio centrale di piazza Fiera, dal lunedì al venerdì.

Per evitare i tempi di attesa necessari ad evadere le richieste è sempre possibile fissare un appuntamento, che rimane necessario per il rilascio della carta d’identità elettronica, il cambio di residenza/abitazione e la richiesta di attivazione Spid.

