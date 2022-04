Trentino, 5.493 richieste di soccorso sulle piste da sci: la maggior parte degli infortunati sono da fuori provincia

Sono stati più di 5mila gli infortuni sulle piste del Trentino nel 2022. Gli incidenti sono stati minori rispetto agli anni precedenti. Ci sono state flessioni di circa il 20%.

L’abbassamento è dato naturalmente dal calo di affluenza della stagione Covid. Più precisamente sul territorio provinciale sono state 5.493 le richieste di intervento sanitario.

Di questi sono stati 48 i codici rossi. Per lo più si sono viste fratture e lussazioni anche se non sono mancati anche alcuni morti come avvenuto a Pinzolo.

L’ospedale di Cavalese è stato il centro che ha visto più infortunati a causa dello sci: 2.146 pazienti, di cui 1.146 codici verdi, 82 bianchi, 477 azzurri, 386 arancio e 7 rossi.

Ci sono stati più di 1000 accessi anche a Cles e al Santa Chiara di Trento mentre Tione ne ha avuti 706, Rovereto 489, Borgo Valsugana 50 e Arco 17.

Il 75% degli sciatori infortunati sono italiani. Sono pochissimi i trentini che sono stati ricoverati.

Le fasce d’età maggiormente colpite sono dei ragazzi fra i 15-24 anni con 1.161 infortuni, a seguire la fascia 45-54 con 989 e i bambini dai 0 ai 14 anni con 872 incidenti.