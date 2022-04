Tende da sole, ecco le linee guida per l’installazione a Lavis

L’estate si avvicina e a Lavis, come in tante altre zone del Trentino, si sta già pensando all’installazione delle tende da sole.

In quest’ottica la Commissione edilizia comunale, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato delle linee guida per il posizionamento delle tende per ripararsi dal sole.

Ai sensi della Legge Provinciale, infatti, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al Comune, la posa di tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale, soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici se rispettano i criteri stabiliti dal Comune per la loro installazione.

Intervento che sono liberi all’esterno delle aree indicate e non soggette ai predetti vincoli.

La Commissione edilizia comunale ha quindi approvato delle linee guida per il posizionamento di tende da sole su edifici posti nelle aree di tutela ambientale (art. 55 NdA PRG), nei centri di antico insediamento (centri storici – art. 31 NdA PRG), nei nuclei di antico insediamento (masi – art. 32 NdA PRG) e sugli edifici isolati di interesse storico e culturale (art. 33 NdA PRG).

In tutto sono 5 gli articoli che riguardano finalità, criteri di realizzazione, materiali e colori, manutenzione e documentazione da allegare alla comunicazione. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito internet comunale www.comune.lavis.tn.it

