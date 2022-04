SAT, via al concorso di progettazione per la ristrutturazione del rifugio Pedrotti alla Tosa

La SAT, Società degli Alpinisti Tridentini, è proprietaria del Rifugio “Tommaso Pedrotti” alla Tosa collocato nel Comune di San Lorenzo Dorsino in provincia di Trento.

Il rifugio nel corso degli anni è stato oggetto di singoli interventi di manutenzione ordinaria, tuttavia è ora necessario un intervento più incisivo.

Dopo un’attenta analisi sulla tipologia di intervento da eseguire sul rifugio Pedrotti, la SAT ha deciso di intervenire ristrutturando parzialmente l’edificio esistente, andando ad eseguire una serie di interventi atti a migliorare le condizioni strutturali e funzionali dell’edificio.

Visto il contesto paesaggistico particolare e di delicato equilibrio ambientale, SAT ha deciso di indire un Concorso di progettazione, ad unica fase, al fine di arrivare ad ottenere il miglior risultato in termini sia architettonici che ambientali.

“Abbiamo pensato a un concorso – spiega la presidente di SAT, Anna Facchini – per ottenere, da un lato una più ampia messa in concorrenza di idee e proposte progettuali, considerato il contesto paesaggistico particolare e di delicato equilibrio ambientale e dall’altro la partecipazione di una più ampia collettività condividendo un percorso trasparente e visibile a tutti. L’auspicio è che questo sia solo il primo passo per una collaborazione allargata con gli ordini professionali”.

La commissione giudicatrice, sarà costituita da un membro interno nominato da SAT, da un architetto nominato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Trento e da un ingegnere nominato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento.

Il bando, le informazioni e la documentazione relativa sono visibili sul sito istituzionale di SAT. Sat si appoggerà all’ordine degli architetti di Milano per la gestione del concorso attraverso la piattaforma Concorrimi, visitabile sul sito www.concorrimi.it, dove il bando per il rifugio T. Pedrotti sarà visitabile dal sito www.satrifugiotpedrotti.concorrimi.it.