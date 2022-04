Rifiuti abbandonati al parco di Sfruz. Il sindaco Andrea Biasi: «Certi gesti danno parecchio fastidio, forse bisognerebbe investire di più nell’educazione civica»

Sacchetti abbandonati, rifiuti all’esterno dell’apposito cestino. Maleducazione dilagante.

La denuncia arriva direttamente dalla pagina Facebook dell’amministrazione comunale di Sfruz, dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 aprile, è comparso un post che testimonia tutta la maleducazione di certi individui.

«Abbiamo tutti il dovere di mantenere pulito il nostro ambiente eppure esistono delle persone che fanno dell’essere incivili un vanto – si legge nel post accompagnato dalle due foto che pubblichiamo in copertina –. Tre sacchi contenenti immondizia depositati vicino al cestino del parco. Cestino peraltro vuoto. Complimenti vivissimi a coloro che hanno deciso di usare il parco di Sfruz come discarica. L’educazione e il senso civico purtroppo non sono un bene comune».

L’amministrazione comunale ha fatto inoltre sapere di aver subito provveduto a pulire e a controllare se, attraverso ricevute o altro, si riuscirà a trovare i responsabili di questo gesto deplorevole.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Sfruz Andrea Biasi, che ha commentato così sui social: «Vedere certe cose crea parecchio fastidio! Forse sarebbe utile investire maggiormente nell’educazione civica. Se qualcuno avesse visto qualcosa si prega di segnalare. Quando questi gesti verranno percepiti, e non solo puniti, come dei reati, allora deturpare il territorio sarà molto meno conveniente».

