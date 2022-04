Piste da sci in Trentino: fra i denunciati anche un furbetto del green pass

Oggi i carabinieri hanno diffuso i dati di natura operativa della stagione sciistica 2021-2022 che si è conclusa nel giorno di pasquetta.

Il Comando Provinciale dispone infatti di personale specializzato, coordinato dalle dipendenti Compagnie Carabinieri di Cavalese, Riva del Garda, Cles e Rovereto, che viene impiegato per tutta la stagione invernale sui 20 principali comprensori sciistici della Provincia (vengono coperti circa 500 km di piste da sci), con compiti sia di soccorso che di polizia/vigilanza.

Tra le persone denunciate vi è anche uno sciatore di nazionalità italiana che utilizzava il green pass di altra persona per poter accedere alle piste da sci. Militari operanti in fase di controllo lo deferivano per sostituzione di persona art. 494 C.P. e violazione dell’art. 9 del D.L. nr 52/2021.

Pubblicità Pubblicità

Sono state 45 le persone (compresi i bambini) che sono state ritrovate dai Carabinieri sciatori dopo essersi perse e/o sfuggite al controllo dei genitori.

In data 22/02/2022, veniva deferito in stato di libertà, per tentato furto, un uomo classe 85, di origine Brasiliana, mentre stava caricando sul proprio furgone n.6 paia di sci, sottratti dal deposito di una società di noleggio.

Nel comprensorio di Marilleva veniva individuato dai carabinieri sciatori un 17enne polacco che, dopo essersi scontrato con un maestro di sci causandogli la frattura del femore, si dava alla fuga senza prestare soccorso.

Pubblicità Pubblicità



Due milanesi venivano denunciati per l’appropriazione indebita degli sci che avevano noleggiato nei giorni precedenti durante una vacanza a Marilleva, recuperati dopo perquisizione svolta presso la loro abitazione a Milano.

Due furti di svariati sci, commessi nella ski area di Andalo / Fai della Paganella nelle date del 2 aprile e del 6 aprile scorsi, in danno di turisti entrati nei rifugi, venivano scoperti dai Carabinieri con rintraccio e denuncia dell’autore seriale, con restituzione dell’attrezzatura ai legittimi proprietari.

In località Fondo Grande veniva catturato e tranquillizzato in mezzo alla pista rossa, un cane scappato al proprietario lungo le piste da sci, poi riconsegnato.

Sotto l’impianto a fune denominato Fondo Grande Sommo Alto, i carabinieri sciatori, su richiesta, intraprendevano un difficile e ripido fuoripista per recuperare oggetti estremamente costosi caduti dalla seggiovia ad uno sciatore.

A marzo è stato ritrovato sulle piste un portafogli con 800,00 euro in contanti, restituito al legittimo proprietario. Infine in data 3/01/2022, veniva deferita in stato di libertà una albergatrice di Madonna di Campiglio che, nonostante fosse sottoposta alla misura della quarantena disposta con ordinanza del Sindaco, veniva sorpresa a lavorare a contatto con i clienti.