Paura ad Arco: auto distrutta dalle fiamme all’ingresso del centro commerciale Sant’Andrea

Un’autovettura è andata in fiamme all’ingresso del parcheggio del centro commerciale Sant’Andrea lungo la strada statale 45 bis fra Arco e Riva del Garda questa mattina pochi minuti dopo le 10.00

Mentre la vettura era in corsa e stava entrando nel parcheggio, delle fiamme si sono sprigionate dal vano motore. Poi hanno avvolto la macchina e un denso fumo nero si è alzato verso il cielo visibile anche a chilometri di distanza.

Fortunatamente il conducente, appena accortosi delle fiamme, è riuscito a scendere e ad allontanarsi.

Pubblicità Pubblicità

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco arcensi che hanno eseguito le operazioni di spegnimento della vettura ormai ridotta a una carcassa completamente distrutta dalle fiamme.

Sul posto è giunta anche un’ambulanza dei sanitari del 118 per prestare eventuale assistenza alla persona coinvolta.

Spetterà alle forze dell’ordine intervenute stabilire le cause dell’incendio. La stessa polizia ha regolato la viabilità che era andata in tilt nella zona poiché una vicina strada era stata utilizzata per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità