Mascherine al chiuso: probabile stop dal 1 maggio ma con eccezioni

Da obbligo a raccomandazione è questa la fine che probabilmente farà l’uso della mascherina a partire dal 1° maggio. “Oggi credo ci siano le condizioni per procedere con il togliere l’obbligo di mascherine al chiuso“: così il sottosegretario alla Salute, Costa ha parlato riferendosi alla prossima scadenza.

Diverse però sono la visioni all’interno del Governo che si sta quindi interrogando sulla questione per valutare se tenere l’obbligo per alcuni contesti oppure toglierla definitivamente.

Se Costa sembra propenso sul togliere l’obbligo, il Ministro dei trasporti, Giovannini interviene diversamente: “Adesso vedremo cosa decideremo ma non c’è dubbio che purtroppo dobbiamo ancora tenere alcuni elementi di sicurezza perché il virus continua a circolare“.

Pubblicità Pubblicità

Chi invece, sembra non avere dubbi sul tema è Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore della Sanità: “A titolo personale, dico che in determinate situazioni le mascherine al chiuso servono, e servono in maniera evidente. Ad esempio, credo sia opportuno mantenerle nel trasporto pubblico, soprattutto sui treni a lunga percorrenza e per i viaggi in aereo. Anche gli uffici sono un contesto in cui il mantenimento delle mascherine può esser considerato”.

La decisione definitiva dovrà quindi essere presa dal Governo e soprattutto dal Ministro della Salute, Speranza, ma sembra ormai altamente probabile che la mascherina continuerà ad essere una costante anche dopo il 1 maggio.

Pubblicità Pubblicità