La pagliacciata dell’acciaieria Azovstav di Mariupol: così nascono le non notizie

Spett.Le Direttore,

Luigi Barzini Jr, indimenticabile giornalista del Corriere della Sera, diceva dei suoi colleghi, oltre che di se’ stesso, che fare il giornalista è meglio che andare a lavorare. E’ constatazione di tutti i giorni quanto questa battuta sia vera, con riguardo all’ informazione che giornalmente ci viene propinata senza un minimo di approfondimento, schifosamente allineata, se non stereotipata.

Certo ci sono le eccezioni, cito per tutti Toni Capuozzo e Fausto Biroslavo, sempre impegnati ad andare alle fonti e sul posto per ricevere e trasmettere le notizie, ma la massa dei colleghi li snobba, forse perchè è tanto bello e comodo rilanciare paro paro gli spot Ansa e Adncronos.

E così nascono le non notizie.

La prima che mi viene in mente è il tormentone che ci tedia da oltre un mese: il “processate Putin”. Probabilmente iniziativa lodevole, anzi catartica, ma impossibile.

Nessuno dice che il Tribunale penale internazionale è riconosciuto da solo una novantina di paesi, tra i quali NON figurano nè Russia, nè USA, nè Ucraina e nemmeno il Regno Unito. Quindi chi processa chi e con quale competenza? Mistero, anzi polpetta soporifera data in pasto ai lettori e telespettatori, appunto in chiave catartica: il cattivone verrà processato e condannato… forse…..

Altra che mi rimbalza nella testa è la paciosa assicurazione dell’ onnisciente demiurgo Draghi sul fatto che la nostra povera Italia non è in guerra.

Pazienza il rifornimento di armi ad una nazione belligerante, in barba alla Costituzione, già che ci siamo in forza di decreto interministeriale – atto amministrativo – , per di più secretato, alla faccia delle prerogative del Parlamento, ma tacere che giornalmente partono dalla base Nato italiana di Sigonella i droni spia egli AWACS per la guerra elettronica e di intelligence, ad uso e consumo del belligerante Ucraina, pare troppo.

Poi ci si lamenta che la Russia annoveri l’ Italia, appunto alla canna del gas, tra i paesi ostili. In cambio di cosa poi? Della più devastante crisi socioeconomica dal dopoguerra mondiale, la Seconda, in poi?

Infine, la più miserabile di tutte, è l’ agiografia della resistenza ucraina nell’ acciaieria Azovstav di Mariupol, ove, sembra, siano asseragliati militari e civili assieme.

Da ex ufficiale dell’ Esercito mi è sempre stato insegnato che il militare deve rimanere ben lontano dal civile e non a caso il primo indossa una divisa ed il secondo no.

Quando invece vi è promiscuità, gli scenari possono essere solo due: o il militare vigliaccamente si fa scudo del civile, che è un ostaggio, oppure il civile accetta di essere un militare e sopporta le conseguenze di tale scelta.

E quando tra i civili ci sono donne, bambini e vecchi non rimane che pensare alla prima soluzione, quella più vigliacca. Che nessuno osa raccontare.

Meditate, gente, meditate..

avv. M.Stefano Sforzellini

