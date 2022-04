Guerra Ucraina, Biden detta le linee guida per sostenere Kiev e isolare Mosca

Mentre la Russia lancia l’attacco nel Donbass, il Presidente degli Stati Uniti chiama a raccolta in videoconferenza i capi di Stato e di Governo del G7: dall’Italia, al Canada, Francia, Germania, fino al Giappone e la Gran Bretagna. All’incontro online hanno partecipanto anche il Segretario della Nato, Stoltenberg, il Presidente polacco, quello romeno, la Presidente della Commissione Europea, Von der Leyen e del Consiglio Europeo Michel.

Un’ora di colloquio in cui sono stati condivisi con gli alleati, gli obiettivi per sostenere l’Ucraina, a partire dal rifornimento di altre armi a Kiev, incrementando gli sforzi per far pagare alla Russia le sue azioni.

Con i partner si sta valutando anche un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per accrescere l’isolamento internazionale, impegnandosi a diversificare le fonti energetiche per staccarsi dalla dipendenza russa.

Per Biden è tempo di rafforzare ulteriormente l’Ucraina, valutando la possibilità di dichiarare Mosca come Stato sponsor del terrorismo. Il tedesco Scholz si dice d’accordo con gli alleati sul sostegno a Kiev attraverso forze militari, inviando materiale subito utilizzabile dall’ Ucraina. Secondo i partner del G7, l’imposizione condivisa di nuove sanzioni potrebbe portare il Pil russo scendere di oltre otto punti percentuali.