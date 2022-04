Figli di coppie omogenitoriali. Bufera sulle parole del ministro Bonetti. Pro Vita: «Così apre ad utero in affitto»

Il ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti, è intervenuta questa mattina a Torino, a margine del congresso nazionale Fim Cisl, a proposito dell’iscrizione all’anagrafe dei figli delle famiglie omogenitoriali. «E’ un tema importante e fondamentale – ha dichiarato – che risponde a un bisogno reale nel nostro Paese di tutela, di responsabilità che dobbiamo esercitare nei conforti dei bambini, sempre ispirati dal diritto primario e dall’interesse primario del minore».

Frasi choc che hanno sollevato subito la denuncia di Pro Vita & Famiglia onlus, da sempre in campo per tutelare i bambini e il diritto ad avere un padre e una madre. «I bambini non sono oggetti ma soggetti di diritto e questo dovrebbe essere chiaro soprattutto al Ministro della Famiglia Elena Bonetti» ha sottolineato Jacopo Coghe, portavoce dell’associazione. «Riconoscere in un atto pubblico che un bambino ha “due padri” significa legittimare la barbara pratica dell’utero in affitto violando apertamente le disposizioni del Ministero dell’Interno».