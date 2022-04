È tempo di assemblea per i soci della Cassa Rurale Val di Non

Fino al 28 aprile, nella sede e nelle filiali della Cassa Rurale Val di Non, è possibile esprimere il proprio voto in vista dell’assemblea generale dei soci che anche quest’anno, a seguito delle restrizioni normative determinate dall’emergenza sanitaria, si svolgerà tramite rappresentante designato e quindi non in presenza fisica.

L’invito da parte della Cassa Rurale ai propri soci è a partecipare all’Assemblea 2022 e a votare le materie all’ordine del giorno, recandosi in una delle filiali entro il giorno 28 aprile.

I soci possono trovare nei collaboratori di tutte le filiali il supporto necessario per l’espressione del voto: chiedere chiarimenti sulle istruzioni di votazione, sulle modalità consegna delle buste ricevute a casa o richiedere l’eventuale duplicato delle schede di votazione e la documentazione necessaria, ritirando il tradizionale buono omaggio che quest’anno riserverà una sorpresa in più.

L’importante andamento della Cassa Rurale Val di Non e la prospettiva di fusione sono garanzia di consolidamento, per garantire futuro e mantenimento degli sportelli che ancora oggi, nelle nostre valli, assumono anche un importante valore sociale. Anche per questo la partecipazione attiva di ogni socio con il proprio voto è importante, quale espressione del legame con la Cassa Rurale e le comunità di riferimento.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili anche nella sezione dedicata del sito della Cassa Rurale (www.crvaldinon.it) o in cartaceo nelle varie filiali, dove devono essere consegnate le due buste, una per la parte ordinaria e una per la parte straordinaria dell’assemblea.

È possibile votare inviando tutti i moduli, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità, tramite raccomandata, corriere o via pec direttamente al rappresentante designato.

Nella sede di Cles, in via Marconi, è inoltre attivo dalle ore 8.00 alle 13.00 e al pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00, lo Sportello del Socio, dedicato alla raccolta delle buste ed all’eventuale duplicato delle schede di votazione, contattabile al numero 0463-402800 e all’indirizzo mail segreteria@crvaldinon.it

Ad ogni socio votante è riservato un buono omaggio.