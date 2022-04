Crescita globale, Fmi taglia le stime: pesa la guerra, l’inflazione e i lockdown in Cina

Non solo il conflitto tra Mosca e Ucraina, ma a rallentare l’attività economica avrebbero contribuito anche i diversi lockdown in Cina e l’aumento dell’inflazione. Nell’ultimo aggiornamento del World Economic outlook, il Fondo Monetario internazionale taglia le stime di crescita per l’Italia per il 2022, prevendendo un aumento del Pil del 2,3%, circa l’1,5% in meno rispetto alle previsioni di gennaio. Anche per il 2023 le cose potrebbero non migliorare con una crescita attesa +1.7%, ovvero 0.5% punti in meno.

Il Fmi osserva come l’invasione della Russia abbia esacerbato le pressioni inflazionistiche, mettendo in pericolo le regole che hanno governato le relazioni economiche internazionali fino ad ora.

A risentire maggiormente del peso della guerra saranno Italia e Germania, i due Paesi dell’area euro che hanno subito le maggiori revisioni al ribasso a causa della maggiore dipendenza dall’energia russa. Il Fmi ha però spiegato come non sia solo il conflitto a pesare sulle prospettive, ma anche la pandemia, il rallentamento della Cina e i rialzi dei tassi di interesse.

La guerra in Ucraina insomma, ha chiaramente inflitto un brutto colpo alle prospettive economiche globali, rallentando la crescita e aumentando l’inflazione di tutti gli Stati, ma a questa si aggiunge tutta la situazione appesantita dalla pandemia e dai lockdown, che ancora ora permangono in Cina.

Infatti, sono proprio le recenti chiusure nel Paese asiatico, che sembrano aver rallentato l’attività manifatturiera e potrebbero provocare nuove frenate nelle catene di approvvigionamento mondiali. Gli esperti del Fondo monetario internazionale, prevedono quindi per quest’anno una forte rincaro dei prezzi in Italia, nell’Eurozona e negli Usa, che rallenterà solo nel 2023.

