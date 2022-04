A Trento 15 nuove aree di sosta per i monopattini elettrici

L’ufficio Mobilità sostenibile informa che sono state individuate 15 nuove aree di sosta per monopattini elettrici, in aggiunta alle 29 localizzazioni già attivate, a servizio di chi usufruisce del servizio mobilità in sharing a flusso libero sul territorio comunale, attualmente svolto da Vento mobility e Bit mobility.

La sosta dei monopattini nelle aree attrezzate dall’Amministrazione comunale garantisce un’agevolazione tariffaria. La sosta dei mezzi è possibile anche a bordo delle strade, ma non deve essere d’intralcio a pedoni, disabili e alle attività del posto.

Le nuove posizioni sono state definite sulla base dell’analisi dei dati relativi ai percorsi più frequentati dai monopattini e alle aree dove il mezzo viene lasciato a fine corsa. Tutte le aree di sosta sono disponibili sulle app delle due società che gestiscono il servizio. Maggiori dettagli nella scheda informativa sul sito del Comune.

