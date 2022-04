A fuoco una catasta di legname, vigili del fuoco al lavoro

Allarme per un incendio di una catasta di rami e legname ieri pomeriggio di ieri, lunedì 19 aprile, pochi minuti dopo le 14:30 in valle dei Mocheni lungo la strada provinciale 8, poco dopo l’abitato di Fontanari nel comune di Sant’Orsola Terme.

A bruciare una catasta di rami e del legmame posti nelle vicinanze di un deposito di legname, con le fiamme e un denso fumo che si sono sprigionato verso il cielo visibile in tutta la zona.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari di Sant’Orsola, e vista la quantita di rami interessati e la vicinanza di un deposito di legname sono stati attivati in supporto anche i colleghi di Palù del Fersina e Fierozzo giunti sul posto con le autobotti per agevolare un corretto rifornimento d’acqua visto la quantità di materiale che stava bruciando.

I vigili del fuoco hanno iniziato ad operare immediatamente per cercare di contenere il fronte dell’incendio evitando che si propagasse. Dopo alcune ore di lavoro i vigili sono riusciti a spegnere l’incendio, iniziando luna minuziosa opera di bonifica della zona per evitare eventuali ripartenze delle fiamme.

Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che l’incendio non si propagasse al vicino deposito. Non vengono segnalati danni ad altre strutture o a persone.

