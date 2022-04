Tamponi fasulli: indagate altre 42 persone

Dopo i primi 44 clienti dell’ex centro tamponi anti-Covid di Pergine indagati della Procura di Trento per i green pass falsi che venivano concessi dalla struttura arrivano altri 42 indagati.

Come riferito in numerosi articoli diffusi dalla nostra testata, a capo della struttura c’era l’infermiere 46enne di Civezzano, Gabrielle Macinati. Per lui l’accusa è di corruzione e falso e concorso in accesso abusivo a sistema informatico. Secondo gli inquirenti sarebbero circa 500 i tamponi inseriti nel sistema giornalmente.

Tra gli indagati ci sono impiegati, un dirigente provinciale, membri delle forze dell’ordine, insegnanti e anche dei sanitari. Tutti volevano aggirare le regole del green pass per poter comunque operare nei rispettiti ambiti lavorativi.

Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Trento, hanno notificato l’avviso di garanzia a 42 persone, in ordine all’ipotesi di reato di concorso in corruzione, falso ideologico e accesso abusivo a sistema informatico, procedendo contestualmente al sequestro preventivo di 48 Green Pass Rafforzati.

Gli avvisi di garanzia di questa mattina costituiscono una ulteriore tranche rispetto ai 44 notificati a febbraio scorso, in quella circostanza, per la prima volta in Italia sono stati sottoposti a sequestro preventivo i Green Pass (50 nella circostanza) agli indagati e ai loro familiari, poiché illecitamente conseguiti.

L’incolpazione di queste persone (86intotale) costituisce il naturale seguito dell’attività d’indagine avviata all’inizio dell’anno nei confronti di cinque soggetti -tra cui l’infermiere Gabriele Macinati – indagati per associazione a delinquere, che si prestavano a falsificare gli esiti dei test per la diagnosi dell’ infezione da Covid- 19 eseguiti presso due centri da loro gestiti a Pergine Valsugana e a Trento

Le indagini, condotte anche avvalendosi di intercettazioni telefoniche e ambientali,hanno messo in luce un sistema ben strutturato nato dalla intuizione imprenditoriale del principale indagato, 1’ “infermiere”, il quale ha saputo sfruttare al massimo la situazione emergenziale approntando una fiorente attività nel campo dello screening diagnostico per il Covid-19, in particolare cogliendo il potenziale economico che si celava dietro la necessità per gli utenti, principalmente quelli non vaccinati, di munirsi del GreenPass.

La possibilità di gestire in maniera arbitraria gli esiti dei test nasali, aveva dato la sturaa un vero e proprio commercio di Green Pass era emersa, infatti, una gestione parallela per un cospicuo numero di clienti fidelizzati, a favore dei quali venivanorefertati esiti negativi, secondo le regolari cadenze temporali predeterminate con glistessi, al fine di generare i certificati verdi.

Successivamente, approfittando della sempre più stringente evoluzione delle disposizioni normative volte al contenimento della pandemia, i sodali erano passati alla“vendita di positività”, mediante la refertazione di “falsi positivi”, permettendo così a chi lo richiedeva di ottenere l’agognato Green Pass rafforzato ,al termine del prescritto periodo di isolamento e chiaramente dietro un’ adeguato compenso economico (alcunecentinaiadieuro).

Gli odiemi destinatari dell’avviso di garanzia sono indagati poiché ritenuti colpevoli di aver dato denaro all’ “infermiere, per fargli dare falsamente atto di aver eseguito test nasali rapidi con risultato positivo, al fine di ricevere per sé e loro familiari il Green Pass Rafforzato.

In numerosi casi l’infermiere ha provveduto a certificarela positività al Covid-19senza effettuare il tampone, bensì limitandosi a inserire i dati del cliente, rilevabili dalle fotografie delle tessere sanitarie inviategli tramite whatsapp.

La fama del centrosi è diffusa ben oltre il Trentino, numerosi sono gli indagati residenti in Alto Adige e addiritturavi chi, avvalendosi della intermediazione d ialtra persona, ha fatto ricorso alle prestazioni del famigerato centro direttamente dal Piemonte, ovviamente senza mettere mai piede a PergineValsugana.