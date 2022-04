Stoppata in Italia Fiera su Utero in Affitto, Pro Vita: «Deve diventare reato universale!»

E’ stata annullata la Fiera sulla fertilità, inizialmente in programma in Italia, precisamente a Milano, per i prossimi 21 e 22 maggio.

Un evento che aveva già fatto ampiamente discutere circa le sue reali finalità e ciò che poi sarebbe stato propagandato e pubblicizzato.

Ufficialmente, infatti, la kermesse fieristica “Un sogno chiamato Bebè” si sarebbe occupata soltanto di procreazione assistita, ma in realtà gli organizzatori sono gli stessi che nel 2021, con la stessa Fiera, hanno apertamente pubblicizzato la pratica dell’utero in affitto a Colonia, Parigi e altre importanti città europee.

Ora, dopo le proteste del mondo politico e civile e una petizione lanciata dalla Onlus Pro Vita & Famiglia gli organizzatori hanno fatto dietrofront, annullando l’evento per il 2022, anche se in realtà è stato comunicato come l’iniziativa sia stata “rimandata” al 2023.

L’associazionismo pro life però esulta, da sempre in prima linea nel contrastare la barbara pratica dell’utero in affitto. «L’annullamento dell’orrenda fiera di bambini su misura in è una vittoria della legalità e del buon senso comune», ha dichiarato Jacopo Coghe, portavoce proprio di Pro Vita & Famiglia. «Si trattava – ha spiegato – di un evento promosso da enti già attivi per la diffusione in Europa dell’utero in affitto, un crimine aberrante. Ora – ha concluso – il Parlamento trovi con urgenza un accordo trasversale sulle proposte del centrodestra per rendere questa barbara pratica un reato universale punibile ovunque commesso».

Lo ricordiamo, infatti, che recentemente sono state avanzate varie proposte, in particolare dalle forze politiche di centrodestra, per rendere punibile l’utero in affitto – già illegale in Italia – anche qualora i cittadini italiani dovessero rincorrervi all’estero.