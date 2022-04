Speranza in dubbio sulla proroga dell’obbligo di mascherine al chiuso: sarà un fine pena mai?

Tra un paio di settimane finirà l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Il primo di maggio verrà tolto anche per entrare sui trasporti pubblici e nei colloqui in carcere.

Dal 30 aprile inoltre non sarà più necessario il super green pass per entrare nei cinema, teatri, discoteche, congressi, centri benessere e eventi sportivi al chiuso.

Il certificato verde invece non decadrà per i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa. Per loro la misura decadrà solamente il 31 dicembre. Lo stesso obbligo rimarrà fino al 15 giugno anche per i lavoratori delle scuole, per gli over 50 e per le forze dell’ordine.

Cominciano quindi ad allentarsi le restrizioni. Resta però un punto interrogativo per quanto riguarda le mascherine al chiuso. Tutto dipende infatti dal ministro Speranza che non sembra molto propenso a togliere l’obbligo di indossarle.

Il ministro della salute ha infatti considerato la misura come “presidio fondamentale”. La motivazione è sempre la stessa: non bisogna abbassare la guardia, siamo ancora in guerra, dobbiamo essere prudenti.

Si cerca dunque di mantenere lo stato di emergenza continuo nonostante per quanto riguarda le mascherine al chiuso non sia scientificamente provata la loro validità.

Le opinioni degli scienziati sono discordi. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità ha definito il dispositivo di protezione come “grande vantaggio rispetto al contagio nei luoghi chiusi”.

Contestualmente un personaggio autorevole come Massimo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova ha detto: “E’ un errore fuorviante credere che ci proteggano da Omicron, se fosse vero non avremmo avuto 100.000 contagi al giorno”.

Anche il noto microbiologo Crisanti in alcune interviste ha definito le mascherine come inutili. Tutto sta dunque nelle mani del governo che nei prossimi giorni deciderà di prolungare l’agonia oppure no.

Per ora i segnali farebbero pensare ad una proroga per molti immotivata dell’obbligo.