Posti occupati da turisti, disabili costretti a scendere dal treno: presentato esposto da Assoutenti

È successo nella giornata di ieri, alla stazione di Genova Piazza Principe, dove 27 ragazzi disabili sono stati costretti a scendere da un treno regionale, perché i loro posti erano occupati da turisti che si sono rifiutati di alzarsi, nonostante i cartelli affissi sui sedili.

Sul posto sono intervenuti 3 agenti della Polfer e il personale di Trenitalia, ma la comitiva ha dovuto rientrare nel capoluogo lombardo con un pullman messo a disposizione da Trenitalia.

Un episodio di inciviltà gravissimo, seguito da un esposto alla Procura presentato da Assoutenti che ha chiesto di identificare le persone attraverso le telecamere di sicurezza, per poter procedere nei loro confronti in base al codice penale secondo cui: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni“.

Anche Codacons protesta per la vicenda, definendola incresciosa che suscita vergogna e imbarazzo. “Quanto accaduto lascia ancora più perplessi, perché Trenitalia deve fare in modo di garantire a coloro che ne hanno diritto i posti sui mezzi, e se ci sono delle violazioni far rispettare le regole, altrimenti è il far west. Per questo motivo presenteremo una denuncia/querela alla Procura della Repubblica chiedendo che i responsabili dell’accaduto vengano identificati e perseguiti secondo la legge”: Questo è quello che si legge nella nota del Presidente Nazionale di Codacons, Donzelli.

