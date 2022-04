Panda al Passo: la due giorni è in Vallarsa

La Panda è uno dei modelli più iconici dell’automobilismo italiano. La prima è addirittura del 1980 e fu disegnata da Giorgetto Giugiaro. Attraverso varie revisioni estetiche e non solo, è giunta fino a noi rimanendo una delle macchine più diffuse. Un’auto che ha mosso l’Italia. «Un’auto che, in località di mezza montagna come la Vallarsa, è diventata così familiare da diventare sinonimo di utilitaria. Generazioni di cacciatori, agricoltori, forestali, ma anche di neo patentati o semplici residenti si sono mossi col “Pandino”, che nel nostro contesto spesso arriva dove non osa andare nemmeno il Suv, specie in condizioni climatiche avverse».

L’assessore al turismo del Comune di Vallarsa, Matteo Rossaro, spiega: «Ecco perché ci fa piacere ospitare, in Vallarsa, una due giorni tutta incentrata su questo veicolo. È una nuova occasione per far conoscere il territorio e il gioco di parole, “Panda al Passo”, rende ancora una volta l’idea di un muoversi con una certa lentezza: quella che cerchiamo di adottare in Vallarsa per le nostre strategie turistiche».

Ecco il programma del raduno, aperto tutti i modelli Panda. Sabato 30 aprile ritrovo al bar Miramonti, Passo Pian delle Fugazze; consegna materiale dalle 18 alle 20; ore 20:30 inizio pizzata; dalle 22 “Panda Music Fest” con Dj Thomas.

