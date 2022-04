Lorenzo Gramola confermato alla guida della Sat di Denno

Tempo di assemblea per la Sat di Denno, realtà che conta 216 soci (numero in leggero calo rispetto al periodo pre-Covid) e che nei giorni scorsi si è riunita per l’approvazione del bilancio 2021, la riconferma dei consiglieri in scadenza e la ridistribuzione delle cariche sociali.

Senza tralasciare un resoconto sulle attività realizzate lo scorso anno, purtroppo limitate dalla pandemia, e sulle prospettive future.

I quattro consiglieri in scadenza, Matteo Gennara, Mauro Banal, Miriam Guarnieri e Tullia Tommasini, sono stati confermati. Così come è stato confermato nel ruolo di presidente Lorenzo Gramola.

A indossare i gradi di vicepresidente, invece, è Andrea Fedrizzi, la segretaria è Tullia Tommasini, il tesoriere Miriam Guarnieri, il responsabile tesseramento Matteo Gennara, i responsabili sentieri Andrea Cova e Claudio Cattani, i responsabili gite Lino Berti e Devis Gervasi, il responsabile Capanna Arza Mauro Banal. Consiglieri sono invece Luca Conforti e Matteo Gervasi.

«Sperando che sia veramente l’anno della ripartenza – ha spiegato il presidente Lorenzo Gramola – abbiamo l’intenzione di promuovere nuove iniziative che riescano ad avvicinare i giovani alla nostra sezione per garantire continuità e rinnovamento. Veniamo da due anni in cui abbiamo fatto il possibile per realizzare delle proposte. Siamo riusciti a organizzare la Castagnata in Arza, alcune attività per i ragazzi, le ordinarie manutenzioni sentieri e quest’anno, anche grazie alla campagna vaccinale e all’efficacia delle normative, abbiamo potuto dar vita al corso di presciistica e al corso di sci per i bambini».

A breve arriverà nelle case di tutti gli associati, invece, il consueto opuscolo con il programma. «Oltre alla normale attività – ha aggiunto Gramola durante il suo intervento – quest’anno è nata l’idea di partecipare alla Sagra di Denno con un portone Sat, per poter rimarcare anche in quel contesto che la nostra sezione c’è, funziona bene e sa ancora dare una mano quando ce n’è bisogno».

Il presidente si è detto soddisfatto della sua squadra. «L’auspicio è che questa scia positiva continui ancora per un bel po’, perché lavorando insieme siamo in grado di tramandare quei valori, come il prendersi cura del territorio e della società che lo abita, che la Sat deve riuscire a trasmettere agli altri – ha concluso Gramola –. Con la speranza che anche i giovani si avvicinino alla sezione in maniera attiva. Excelsior».