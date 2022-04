Il bar trattoria Alla Grotta di Villazzano è bottega storica

Il vicesindaco Roberto Stanchina ha ufficialmente consegnato questa mattina la targa di bottega storica trentina al bar trattoria “Alla Grotta” di Villazzano.

La documentazione depositata all’archivio storico racconta che il 1° marzo 1947 fu rilasciata un’autorizzazione podestarile a Fortunato Bort per l’esercizio di osteria in Trento via alla Grotta di Villazzano n. 64. Successivamente la licenza di pubblico esercizio venne trasferita a Pierino Bort nel 1972, sempre per attività di trattoria e bar, e nel 2003 a Nadia Bort, che oggi continua la tradizione affiancata dal marito e dal figlio.

In questi anni l’attività ha solo cambiato di pochissimo l’ubicazione, trasferendosi al civico 71 di via alla Grotta, che nel 2008 diventa via del Bomport 27.

Pubblicità Pubblicità