Fisco, energia e giustizia: settimana decisiva per gli equilibri del Governo. Draghi positivo al Covid

Una settimana questa, particolarmente delicata per una maggioranza già piuttosto tesa. L’agenda di Governo, infatti, è già molto occupata per gli appuntamenti su fisco, giustizia ed energia che dovrebbero essere definiti nei prossimi giorni.

Dopo la missione di Draghi in Algeria, continua l’obiettivo della maggioranza nel cercare alternative al gas russo, puntando alla diversificazione delle fonti per limitare la dipendenza del Paese. Tutto questo, mentre arriva la notizia della positività del Presidente del Consiglio, costretto a saltare le prossime missioni in Congo e in Angola e sostituito dai Ministri Cingolani e Di Maio.

Mentre in settimana, approda in aula il decreto energia da convertire in legge da sabato 30 aprile, si torna a parlare anche di possibili riaperture delle centrali a carbone, per fronteggiare eventuali improvvise riduzioni del gas russo.

Governo occupato anche nel cercare di trovare soluzioni fattibili per rispondere alla crisi generata dalla guerra in Ucraina: dallo scostamento di bilancio, alla difesa del potere di acquisto, fino all’attenzione sul fisco.

Tutti temi che saranno accesi in settimana, scontrandosi con l’esame del Documento di economia e finanza che arriverà alle Camere già mercoledì sperando nella conclusione entro sera. Insomma, il Parlamento sembra costretto in una corsa contro il tempo, ulteriormente rallentata dal tema giustizia, su cui le forze di maggioranza non sembrano trovare punti di convergenza.

