Fiavè, abbandona l’indifferenziata nell’isola ecologia: baccato e sanzionato dalla polizia

L’indifferenziata, in cui fanno parte i rifiuti non riciclabili, è forse la categoria di immondizie più delicata da gestire perchè non trovando collocazione negli altri bidoni, disfarsene abbandonandola ad esempio in un’isola ecologica è vietato.

Questo è quanto è successo a Fiavè dove un cittadino, pensando di passare inosservato, ha abbandonato la sua immondizia indifferenziata in un’isola ecologica senza rispettare le regole del riciclo. Fortunatamente, la conclusione è stata diversa da quella immaginata, con il cittadino individuato e giustamente sanzionato dagli agenti della polizia locale delle Giudicarie.

Pubblicità Pubblicità