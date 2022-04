Dove sono i progressisti «Peace and Love»: le contraddizioni del governo dei «migliori» che ormai non esiste più

Come sono fragili i buoni propositi, etici e di giustizia. Quanto sono vulnerabili gli ideali, anche quelli legati alla difesa della specie umana, come la salvaguardia dell’ambiente.

Pensiamo ai fiumi di parole, per avere la verità per Giulio Regeni, massacrato su mandato degli uomini di potere del governo egiziano.

E adesso, che il Governo d’Egitto continua a tenere nascosta la verità, ecco che chiediamo al Presidente Al Sisi di darci il gas liquefatto per sopperire allo stop delle forniture dalla Russia. Così, tutti gli intenti di giustizia per l’omicidio di Regeni, rischiano di svanire nella memoria dell’opionine pubblica.

Non solo: ma la vendita di armi all’Egitto da parte dell’Italia non è una contraddizione?

E ancora: dall’Unione Europea dovevano arrivarci badilate di soldi per permettere al paese di decollare dopo il disastro della pendemia … ed ora ci dicono che quel denaro, probilmente, servirà ad aumentare le spese militari e a costruire basi Nato sul nostro territorio.

E pensare che, ad appoggiare il Governo dei migliori, ci sono fior di progressisti che fino a ieri manifestavano con jeas e maglietta e l’immancabile sciarpa al collo da intellettuali, all’insegna del “Peace and Love” di Lennoniana memoria.

E passiamo all’America: nel duello Trump-Biden ci venivano a raccontare che la vittoria del democratico avrebbe regalato una svolta ambientalista epocale per l’America e per il Mondo. Qualcuno si era illuso di vedere Greta Thumberg ministro all’ambiente di un Governo Biden e, magari, la Casa Bianca pitturata di verde con la scritta “Greepeace”.

Adesso, però, si cambia agenda e il Presidente democratico riaprirà le concessioni per estrarre petrolio e gas sui terreni pubblici. Questo dopo che, in campagna elettorale, aveva dichiarato di voler fermare tutte le perforazioni sui terreni federali. Le bollette, con la crisi Russo-Ucraina, aumentano anche negli Usa e la gente, se non può avere la botte piena e la moglie ubriaca, se propio deve scegliere, preferisce buttare all’aria gli impegni per la decarbonizzazione.

Sia ben chiaro: queste considerazioni non le facciamo con i toni moralistici ed etici. E neppure ideologici. La nostra vuole essere una semplice constatazione della realtà. Con una sensazione forte di avvilimento, ma pur sempre una neutra constatazione della realtà. Da che mondo è mondo, quanti buoni propositi etici, morali, di giustizia e salvaguardia sociale, si infrangono contro le “cause di forza maggiore”.

Il problema è che troppo spesso, chi contribuisce a creare le cause di forza maggiore, sono coloro che nei dibattiti per un mondo pulito, all’insegna del “Peace ad Love”, intervengono da autorevoli pulpiti, con accorati appelli per un pianeta migliore, promettendo la grande svolta.