Dov’è finita la farmacia di san Giuseppe? I cittadini e Vittorio Bridi interrogano la Giunta comunale

Il ritardo dei lavori della costruzione della nuova farmacia di via Veneto finirà sui banchi della giunta comunale di Trento. Vittorio Bridi della lega ha depositato una interrogazione dove viene chiesto al Sindaco Ianeselli quando saranno ripresi i lavori interrotti.

Passando per via Veneto non è possibile non notare infatti che il cantiere per la costruzione della nuova farmacia di San Giuseppe risulta chiuso e ormai quasi abbandonato.

Dopo la demolizione della vecchia farmacia era stata pianificata una ricostruzione molto veloce del punto vendita per limitare il più possibile i disagi del cittadini. I lavori dovevano essere terminati entro il 30 settembre 2022.

Ad oggi però risulta tutto fermo e abbandonato. Appare anche utopistico pensare che i lavori possano terminare entro il settembre del 2022 visto che di fatto non è stato realizzato ancora nulla.

La scritta esistente sulla bacheca dell’inizio lavori cita testualmente: «lavori di demolizione dell’edificio esistente e ricostruzione della nuova sede della farmacia San Giuseppe con ampliamento volumetrico in ppedd 6089, 6090, 60 35/5 in C.C. Trento data 16 settembre 2021» con a lato un’ordinanza comunale n°1184 d.d. 16 settembre 2021 con la scritta: Restringimento marciapiede via Bronzetti e restringimento pista ciclabile in via Vittorio Veneto, periodo del provvedimento 20/9/2021 fino al 19-10-2021.

Sotto poi un’ altra comunicazione: «notifica preliminare, ex articolo 99 del d.lg. 81/08. Realizzazione micropali perimetrali per scavo interno nuova farmacia comunale committente e direzione lavoro responsabile lavori Arnoldi Lorenzo inizio: 25 /8/ 2021 fine lavori 30/9/2021».

Purtroppo la mancata realizzazione della farmacia viene inserita in quel destino che sembra ormai segnato per la zona. (ne abbiamo parlato lungamente nell’articolo «Trento, via Veneto: cronaca di una morte annunciata» – clicca qui per leggerlo)

Percorrendo la nota e centrale via Veneto di Trento, dall’incrocio con corso 3 Novembre 1918 fino a largo Eugenio Prati (popolarmente conosciuto come rotonda di Orvea) in appena seicento metri di passeggiata, sono undici i locali commerciali che hanno abbassato definitivamente le serrande, senza contarne altri due su via Asilo Pedrotti, che pur notiamo durante il breve tragitto.

Eppure, parliamo di una via importante che rimane nella Circoscrizione S. Giuseppe – S. Chiara, una delle più densamente popolate della città. Dopo il bar Veneto e lo storico fotografo Dino Panato uno dopo l’altro, in via Veneto hanno chiuso: la panetteria, il bar Veneto, la cartoleria (nonostante fosse vicina all’Istituto Comprensivo Trento3), il corriere Nexive, il negozio cinese di casalinghi Lucky Star (la cui “buona stella”, beffardamente, non gli ha portato fortuna), il negozio di arredamento, il fotografo, una parrucchiera, un servizio di posta privata ed altri a seguire.