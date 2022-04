Donazione organi, Trentino da record: in vetta alla classifica con +3%

In Italia crescono le donazioni di organi, raggiungendo in un anno il 68.9%, ma Trento si piazza in vetta alla classifica come la Provincia più generosa d’Italia.

I dati sono stati pubblicati dal rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti, sulla base delle dichiarazioni di volontà alle donazioni di tessuti e organi registrati nel 2021, durante l’emissione della carta di identità digitale.

“La città di Trento ha raggiunto l’indice di 70,29/100. Nell’ultimo anno sono stati 8.961 i cittadini maggiorenni che hanno registrato la loro volontà su un’eventuale donazione, e in 7.199 hanno dato parere favorevole (80,3%), mentre l’astensione si è fermata al 36,7%”: precisa così il Centro nazionale trapianti, dichiarando il primato trentino nella classifica dei comuni più virtuosi sopra i 100 mila abitanti. A livello provinciale, il Comune in cui si registrano più donatori è Cinte Tesino con un tasso di consensi per il dono del 93%. Al secondo posto invece, si piazza Primiero – San Martino di Castrozza, posizionata anche in testa nella classifica nazionale dei comuni – medio piccoli ( 5 -30 mila abitanti).

