Domani i funerali di Giovanni Bernabè

Saranno celebrati domani, mercoledì 20 aprile alle ore 15.00, presso il cimitero di Trento i funerali del 18 enne Giovanni Bernabè, vittima del tratico incidente successo sulle Placche Zebrate nel pomeriggio di venerdì santo.

Il 18 enne dopo essere precipitato per circa 100 metri era stato soccorso e trasferito con l’elicottero all’ospedale santa Chiara di Trento in condizioni critiche.

Il suo giovane cuore ha lottato fino al giorno di Pasqua quando nella mattinata si è fermato nel reparto di rianimazione.

Il ragazzo stava affrontando la discesa in corda doppia insieme ad un compagno di cordata.

Da una prima ricostruzione, pare si trovasse in sosta e stesse attrezzando la corda doppia successiva quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato per circa 100 metri, fino a finire a terra alla base della parete.

Giovanni Bernabè amava la montagna e frequentava il liceo Da Vinci dov’era molto apprezzato anche per le sue molteplici attività.

