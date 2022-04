Concerto Vasco Rossi: spazi per somministrazione e vendita temporanee. Domande entro martedì 26 aprile

In occasione del concerto di Vasco Rossi l’ufficio Sportello attività produttive informa che sono aperti i termini per assegnare 23 spazi per la somministrazione di alimenti e bevande, 5 spazi per la vendita di prodotti non alimentari tematici (gadget e abbigliamento attinente alla manifestazione) e altri 7 spazi da dedicare alla somministrazione di alimenti e bevande, in caso di esigenze sopravvenute.

Gli orari di attività saranno dalle ore 8.00 di venerdì 20 maggio alle ore 8.00 di sabato 21 maggio, ogni operatore può richiedere un solo posteggio.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec entro le ore 12.00 di martedì 26 aprile a ufficio.sportelloattivitaproduttive@pec.comune.trento.it

Il testo completo dell’avviso e l’elenco delle postazioni disponibili è pubblicato sul sito del Comune.

Pubblicità Pubblicità