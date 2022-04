Cirinnà si scaglia anche contro gli abbacchi pasquali: “Chi mangia l’agnello è cannibale”

“Chi mangia l’agnello è cannibale, l’ho detto e lo confermo. Non si mangiano i figli di altre madri: avete mai visto portare via gli agnelli? Io si, le pecore corrono dietro ai camion e urlano. Non c’è bisogno di mangiare l’agnello”: è questo ciò che ha detto la senatrice Monica Cirinnà durante la trasmissione “Un giorno da pecora” di Rai Radio1.

L’argomento in questione era appunto la tradizione di mangiare l’agnello per celebrare la pasqua.

Le parole della Cirinnà hanno fatto molto discutere prima di tutto per la questione del cannibalismo. Non si capisce per quale ragione la senatrice dem abbia utilizzato questo termine inopportuno.

Secondo la Treccani infatti si utilizza infatti il termine cannibalismo “quando individui di una specie animale aggrediscono e divorano membri della stessa specie”.

In secondo luogo hanno creato dello scalpore le ennesime sparate sulla pietà e sulla contrarietà al cibarsi della carne di agnello.

Se questo mercato non fosse sviluppato infatti non verrebbero curati dagli uomini né le pecore e gli agnelli né i campi dove pascolano.

