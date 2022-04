Ciclopedonale “alla Galletta”, inaugurato il tratto tra Mezzolombardo e Mezzocorona

Completata l’opera di collegamento ciclopedonale tra Mezzolombardo e Mezzocorona, con le stazioni ferroviarie di RFI, Trentino Trasporti e bike sharing e-motion: oggi il taglio del nastro, anticipato da una biciclettata inaugurale, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, assieme ai sindaci dei Comuni interessati.

All’appuntamento erano presenti anche l’assessore regionale agli enti locali, un consigliere provinciale e il commissario della Comunità Rotaliana Koenigsberg. Nel corso del suo intervento, il presidente della Provincia ha parlato del grande valore che l’opera rappresenta per le comunità locali, oltre che dell’impegno dell’Amministrazione provinciale nello sviluppo di percorsi ciclopedonali che hanno il pregio di garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni e di favorire lo sviluppo di un turismo lento e green che sta riscuotendo sempre maggiore interesse da parte degli ospiti che scelgono il Trentino come meta di vacanza.

I lavori della nuova pista ciclabile – lunga 1,5 chilometri – sono iniziati dal ponte della retta sul torrente Noce, ad ovest, per arrivare alle stazioni ferroviaria e bike sharing di Mezzocorona, in direzione est: l’intervento rappresenta il completamento definitivo della rete cicloviaria provinciale in Rotaliana che, oltre alle ricadute cicloturistiche, porta indubbi vantaggi in termini di mobilità sostenibile.

Adesso, infatti, è possibile pedalare in assoluta sicurezza tra agli abitati di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all’Adige, fino a Terre d’Adige e Lavis. Per realizzare l’opera non sono stati espropriati terreni agricoli.

A margine dell’inaugurazione è intervenuto anche il consigliere provinciale della lega Paoli: «I lavori per la realizzazione della rotatoria avevano richiesto molti anni – spiega il consigliere Paoli – ma alla fine era rimasta aperta la questione riguardo la messa in sicurezza ciclopedonale dell’area, con la mancata previsione di un intervento sul tratto che va dal ponte sul torrente Noce al bivio della Galletta e fino alla stazione ferroviaria di Mezzocorona, a completamento della pista ciclopedonale. Questo a scapito della salvaguardia dell’incolumità di pedoni e ciclisti i quali, davanti all’interruzione del percorso protetto, erano indotti a procedere contromano per raggiungere l’abitato di Mezzocorona. Il completamento del percorso ha risolto questo problema. Ci tengo a ringraziare la Giunta provinciale per la sensibilità sulla questione che interessa la comunità la quale ha bisogno di usare mezzi Green in modo sicuro e tranquillo anche con la realizzazione di percorsi come quello inaugurato nella giornata di oggi».

