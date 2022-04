Cade in un pozzo per l’irrigazione: non ce l’ha fatta un 46enne con 4 figli

E’ avvenuto ieri pomeriggio a Meltina in Alto Adige un incidente mortale che ha causato la morte di un 46enne con 4 figli.

La vittima è Gerhard Oberkopfler ed è caduto in un pozzo normalmente utilizzato per l’irrigazione. Sono ancora in corso le verifiche da parte degli agenti della polizia. Nonostante la tempestività dei soccorsi per il 46enne non c’è stato nulla da fare.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari, la Croce bianca, le forze dell’ordine e si è attivato anche il servizio di elisoccorso con il medico d’urgenza.

