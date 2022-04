Aeroporto di Bolzano: moviere troppo vicino al velivolo, l’elica gli trancia un braccio

Un pericoloso incidente sul lavoro è avvenuto nella giornata di oggi (19 aprile) all’aeroporto di San Giacomo dove un uomo, pare un addetto alla segnaletica, si è tranciato di netto un braccio.

All’origine del dramma forse la troppa vicinanza a un velivolo da turismo in atterraggio. In questa fase, una delle eliche ancora in movimento gli avrebbe portato via l’arto, reciso sotto la spalla.

Il ferito è stato trasferito d’urgenza all‘ospedale San Maurizio di Bolzano.

