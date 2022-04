Perdono il controllo della jeep lungo la stradina della valle dei molini e si ribaltano su un fianco, feriti due anziani

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 17 aprile, pochi minuti prima delle 15:30, lungo la stradina della valle dei Molini poco sopra l’abitato della frazione di Bezzecca nel comune di Ledro.

Una coppia, un uomo 86 enne alla guida di una Jep e una 80 enne, stavano percorrendo la suggestiva stradina che sale sopra l’abitato di Bezzecca, hanno perso il controllo del mezzo sono finiti contro un muretto per poi ribaltantarsi su un fianco sulla carreggiata.

In pochi minuti sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari della croce rossa della valle di Ledro, per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Pubblicità Pubblicità

In supporto ai sanitari e per la messa in sicurezza del veicolo sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Bezzecca e i colleghi di Pieve di Ledro, arrivati sul posto con le pinze idrauliche, che però fortunatamente non sono sono servite visto che nel frattempo i vigili hanno aiutato a far uscire le due persone coinvolte per poi affidarli ai sanitari per una prima visita di controllo.

Le due persone sono state accompagnate al pronto soccorso per un controllo più approfondito ma le loro condizioni secondo i medici non sarebbero preoccupanti.

Pubblicità Pubblicità