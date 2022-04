L’ultima gaffe di Joe Biden: stringe la mano ai fantasmi. Il mondo s’interroga sullo stato di salute del presidente Usa

Nuova gaffe di Joe Biden. Sull”ultimo episodio però bisogna riflettere molto, fino a qualche mese fa infatti potevamo riderci su, mentre oggi questi comportamenti che si ripetono creano preoccupazione considerando che il presidente Usa ha in mano le sorti della guerra ucraina.

L’altro giorno il presidente Biden ha tenuto un discorso a Greensboro, nella Carolina del Nord, sulla crisi della catena di approvvigionamento.

Dopo aver concluso il comizio con la frase finale “Dio vi benedica tutti”, si è voltato allungando la mano con l’intento di stringerla a qualcuno.

Pubblicità Pubblicità

Peccato che sul palco non ci fosse nessun altro a tendergliela, restando così per alcuni secondi con il braccio proteso verso il nulla. (clicca qui per vedere il video)

Momenti di imbarazzo che portano Biden a pronunciare parole nel vuoto con il successivo passo disorientato nel lasciare il palco. “L’anziano presidente Usa sempre meno lucido“, ha detto qualcuno sui più popolari social. Le immagini stanno facendo il giro del mondo.

C’è anche un’altra tesi a riguardo. Cioè quella che spiega che il presidente potrebbe guardare un ragazzo facendo il gesto, poi si gira, ne guarda un altro e ripete il gesto. Tuttavia i dubbi rimangono.

Pubblicità Pubblicità



Dopo essersi girato e aver teso la mano, infatti, Biden fa una pausa, come se aspettasse veramente che qualcuno arrivasse a salutarlo.

Tuttavia, come riportato sopra, non si è presentato nessuno che avesse intenzione di trarre d’impaccio il presidente 79enne.

Biden è rimasto immobile per qualche secondo. Infine è tornato sui suoi passi. Insomma, in ogni caso, la frittata è stata fatta ed è stata servita sul piatto d’argento ai media di tutto il mondo, che subito ci hanno ricamato sopra a più non posso.

Ma ci sono anche altre persone che s’interrogano seriamente sullo stato di salute del presidente americano che in questo momento – ricordano – ha in mano le sorti dell’umanità. (clicca qui per vedere il video integrale)