Investita sulle strisce pedonali, 36 enne elitrasportata al santa Chiara

L’investimento della donna è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 17 aprile, pochi minuti prima delle 17:30, lungo la strada statale 45 bis della gardesana occidentale nel centro cittadino di Riva del Garda in via Monte Oro all’altezza del parcheggio coperto.

Dalle prime informazioni raccolte la 36 enne mentre stava attraversando le strisce pedonali e stata urtata da una vettura che l’ha fatta cadere rovinosamente a terra. In pochi minuti sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari del 118 partita dall’ ospedale di Arco, che ha prestato le prime cure, vista la pericosa dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso provinciale che in pochi minuti è atterrato al campo sportivo “Benacense” in viale Rovereto.

In supporto al personale sanitario e per la messa in sicurezza della zona sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Riva, che hanno trasportato l’equipe sanitaria sul luogo dell’incidente.

Dopo essere stata stabilizzato la donna è stata caricata sull’ambulanza e trasportata al campo sportivo dove poi è stata trasferita al Santa Chiara per ulteriori accertamenti. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso avrebbe riportato alcuni politraumi giudicati di media gravità.

Per accertare la dinamica dell’investimento e per la gestione della viabilità sono intervenute le pattuglie dei carabinieri del radiomobile di Riva e la Polizia Locale che ha gestito il traffico molto intenso in queste festività.

